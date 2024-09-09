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В Азербайджане зарегистрировано самое дождливое лето за последние 10 лет

В Азербайджане зарегистрировано самое дождливое лето за последние 10 лет В Азербайджане в этом году зарегистрировано самое дождливое лето за последние 10 лет.
Экология
9 сентября 2024 г. 16:44
В Азербайджане зарегистрировано самое дождливое лето за последние 10 лет

В Азербайджане в этом году зарегистрировано самое дождливое лето за последние 10 лет.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Акбар Аскеров.

По его словам, этим летом в Азербайджане было 67 дождливых дней, ливни носили преимущественно кратковременный характер, а количество осадков в несколько раз превышало месячную норму. Больше всего осадков выпало в Загатальском районе - 470 мм.

Кроме того, этим летом участились грозы с градом - всего по стране было отмечено 69 случаев.

Интенсивность и продолжительность ливней привели к рекордному за последние 50 лет количеству селей – за три месяца зарегистрировано 90 случаев.

"Статистический анализ показывает, что средняя температура в июне превысила норму на 2,2°C, в июле - на 1,5°C, а в августе - на 1,9°C. Самым жарким за последнее десятилетие было лето 2018 года, когда 1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове температура поднялась до 44,5°C, а 12 июля в Джульфе была зафиксирована температура 45°C", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bu yay Azərbaycanda son on ilin ən çox yağıntısı qeydə alınıb

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