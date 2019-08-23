Летние температурные рекорды стали причиной массовых пожаров по всему миру

Последние пять лет стали самыми жаркими за всю историю исследования, что привело к массовым пожарам по всему миру.

Как передает Report, 2019 год стал выдающимся в плане серии температурных рекордов в ряде стран.

Так, июль 2019 года стал самым жарким за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Температура была почти на градус выше средней для XX века — примерно 16,7 °C. Специалисты утверждают, что объём антарктических и арктических льдов сократился до исторически низких уровней.

В ряде стран Европы - Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Польше - были зафиксированы национальные температурные рекорды. Жара также добралась и до Австралии. В азиатском регионе самая высокая температура была зафиксирована во Вьетнаме и Гонконге. Жара даже перебралась за полярный круг.

Из-за рекордно высокой температуры по ряду регионов мира прокатились лесные пожары.

Так, в России в июле этого года в районах Краснодарского края, Иркутской области, Забайкалья и Якутии вспыхнули сильнейшие лесные пожары. К концу месяца их общая площадь составила 1,13 млн. га в Якутии и 1,56 млн. га в остальных регионах. Было принято решение о введении режимов чрезвычайных ситуаций в пяти регионах.

Лесные пожары в Сибири 2019 года являются рекордными по площади лесных пожаров в РФ за последние несколько лет. Средние температуры июня в тех частях Сибири, где бушуют стихийные пожары, были почти на десять градусов выше долгосрочного среднего за период 1981 - 2010 годов.

Согласно заявлению организации Greenpeace с начала года в Сибири сгорело 14,9 млн. га лесных угодий, в атмосферу было выброшено 225 млн. тонн углекислого газа.

В Бразилии уже 16-ый день горят амазонские леса. Национальный институт космических исследований страны сообщил, что с начала года в амазонских лесах зафиксировано рекордное число очагов возгорания - 75 тысячи. Пожары настолько сильные, что дым от них в штате Рондония и соседней Боливии добрался до мегаполиса Сан-Паулу в двух тысячах километрах к востоку, в результате чего город погрузился в сумерки.

2 августа штата Амазонас объявил чрезвычайное положение из-за того, что пожары возникают все чаще.

Отмечается, что площадь лесных пожаров в регионе в этом году уже на 84% больше площадей, сгоревших в прошлом году.

Боливия, на территории которой также расположены амазонские леса, запретила полеты над зоной пожаров, уже уничтоживший 744 га лесов и сельхозугодий в стране.

На Канарских островах в связи с сильнейшими пожарами объявлен наивысший уровень угрозы природных пожаров.

22 августа власти сообщили о стабилизации ситуации с природным пожаром, бушующим на острове Гран-Канария, который охватил площадь в 12 тысяч гектаров. При этом служба спасения региона отметила, что возгорание еще не взято под контроль. Власти эвакуировали с Канарских островов около 10 тысяч человек.

Пожары также не обошли стороной и Армению. Так, уже четвертый день горит территория вокруг горы Араилер, площадь пожара - 1,8 тысяч га. Пожары охватили территории Котайкскую, Арагацотнскую, Сюникскую области. МЧС Армении предупредил население страны о сохранении высокого риска возникновения новых пожаров.

Наряду с этим на юге Армении на границе с Ираном также возник пожар, который не могут потушить уже несколько дней - горят можжевеловые заросли.

Отметим, также что на западе Турции в туристических зонах Измира и Бодрума уже шестой день полыхают лесные пожары. Из зон возгорания было эвакуировано местное население. В Измире пожар охватил свыше 500 га.

Наряду с этим сильный пожар возник на острове Мармара, в результате чего сгорело около 250 га лесных массивов. К тушению были привлечено 500 пожарных и 15 вертолетов.

Кроме этого, в западной провинции Кютахья пожар охватил более 80 га леса. По словам местных властей, сильному пожару способствовали жара и засуха.