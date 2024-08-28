Лесные пожары в Канаде выбросили больше СО2, чем почти все страны мира за год

Международный коллектив климатологов пришел к выводу, что лесные пожары в Канаде в 2023 году привели к попаданию в атмосферу свыше 2,4 млрд тонн углекислого газа, что выше объема годичных выбросов всех стран мира, кроме США, Индии и Китая.

Международный коллектив климатологов пришел к выводу, что лесные пожары в Канаде в 2023 году привели к попаданию в атмосферу свыше 2,4 млрд тонн углекислого газа, что выше объема годичных выбросов всех стран мира, кроме США, Индии и Китая.

Как передает Report, выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Nature.

"В прошлом году Канаду поразили экстремально мощные и продолжительные лесные пожары, охватившие в семь раз больше площади, чем это типично происходит в данном регионе Нового Света. По нашим оценкам, эти возгорания привели к выбросу в атмосферу свыше 2,4 миллиарда тонн СО2", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа американских и канадских климатологов под руководством научного сотрудника Лаборатории реактивного движения НАСА Брендана Бирна при изучении данных, которые были собраны климатическими зондами Terra и S5P при наблюдениях за пожарами в Канаде в мае-сентябре 2023 года. Проведенные учеными расчеты показали, что лесные пожары в Канаде привели к попаданию 647 млн тонн атомов углерода в атмосферу, что эквивалентно 2,4 млрд тонн углекислого газа. В результате этого канадские леса превзошли по объему ежегодных выбросов Россию, Японию, Иран, Германию, Индонезию, Южную Корею и другие промышленно развитые страны мира и уступили лишь Китаю, США и Индии.

В последние два года Канаду охватили мощные лесные пожары. Только в 2023 году пожарами было охвачено около 5% от общей площади лесов в Канаде, в результате чего было уничтожено более 15 млн га леса, что является рекордом с 1972 года. Пожары продолжились и в 2024 году, и к середине августа этого года в Канаде сгорело еще 3,4 млн га леса, что привело к вынужденной эвакуации десятков тысяч людей.