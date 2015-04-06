Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с представителями Международной федерации скалолазания и альпинизма (International Climbing and Mountaineering Federation – UIAA), сообщает Report со ссылкой на общественное объединение IDEA.

На встрече, в которой также принял участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейнгулу Багиров, гости были подробно проинформированы о деятельности Общественного объединения IDEA и осуществленных им проектах; здесь же было сказано о расширении экологического просвещения. В ходе встречи были проведены обстоятельные обсуждения в направлении осуществления взаимного сотрудничества с названной федерацией в сфере экологического просвещения и экологического искусства, возможностей реализации внутригосударственных и международных проектов.

Следует отметить, что Международная федерация скалолазания и альпинизма учреждена в 1932 году. Федерация, представленная на пяти континентах, объединяет более 80 организаций и 2,5 миллионов человек из 50 стран. Основные цели федерации – развитие альпинизма в мире, пропаганда практики безопасности и этики в этой сфере, а также внесение вклада в охрану окружающей среды. Федерация признана Международным Олимпийским комитетом как международная структура, представляющая спортивные виды скалолазания и альпинизма.