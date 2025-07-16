Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвящённой 100-летию охраны природы в Азербайджане

Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвящённой 100-летию охраны природы в Азербайджане

16 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии в Приморском парке фотовыставки "Национальные парки – 12 чудес Азербайджана", посвященной 100-летию природоохранной деятельности в Азербайджане.

Как сообщает Report, на выставке, организованной Общественным объединением IDEA, представлены фотографии, отображающие природу, богатую флору и фауну особо охраняемых территорий и национальных парков, уникальное биоразнообразие нашей страны.

Отметим, что системная природоохранная деятельность в Азербайджане началась с создания в 1925 году Гёйгельского государственного заповедника. В настоящее время в нашей стране действуют 12 национальных парков, 9 государственных природных заповедников и 24 государственных природных заказника.

Национальные парки являются одним из основных элементов государственной политики Азербайджана в области охраны природы. Для представления этой политики до широкой общественности в 2013 году по инициативе Лейлы Алиевой был запущен кинопроект «7 чудес Азербайджана». С ростом числа национальных парков название проекта было изменено на "12 чудес Азербайджана". Наконец, Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 14 июля 2025 года в Азербайджане были созданы два новых национальных парка – Ахар-Бахарский и Илисуинский национальные парки.

Под руководством инициатора проекта Лейлы Алиевой было снято восемь документальных фильмов, а сотни видеороликов и фотографий с интересом просмотрели миллионы зрителей в социальных сетях. Эта фотовыставка – один из многочисленных и впечатляющих результатов проекта. Представленные на выставке фотографии не только демонстрируют красоту природы Азербайджана, но и играют важную роль в экологическом просвещении. Зрители ощущают важность охраны природы и глубже осознают ответственность человека перед ней.

Национальные парки, включенные в проект "12 чудес Азербайджана", охватывают различные географические регионы и экосистемы нашей страны. К ним относятся Зангезурский национальный парк имени академика Гасана Алиева, Аггельский национальный парк, Ширванский национальный парк, Гирканский национальный парк, Алтыагаджский национальный парк, Абшеронский национальный парк, Шахдагский национальный парк, Гейгельский национальный парк, Самур-Яламинский национальный парк, Гызылагаджский национальный парк, Ахар-Бахарский национальный парк и Илисуинский национальный парк. Эти парки имеют большое значение в деле сохранения и популяризации уникальной природы Азербайджана.

Отметим, что фотографии, представленные на фотовыставке, которая продлится все лето в Приморском парке, были сделаны известными фотографами- Игорем Бишневым, Ильей Бишневым, Натальей Тетеревской и Никитой Бишневым.