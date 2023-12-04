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Лейла Алиева приняла участие в обсуждениях по изменению климата в рамках COP-28 в Дубае

Лейла Алиева приняла участие в обсуждениях по изменению климата в рамках COP-28 в Дубае В рамках COP-28 в Дубае 4 декабря под патронажем председателя всеобщего женского союза шейхи Фатимы бинт Мубарак было организовано панельное заседание на тему “Женщины возглавляют прогресс: водные ресурсы и цели устойчивого развития”.
Экология
4 декабря 2023 г. 19:59
Лейла Алиева приняла участие в обсуждениях по изменению климата в рамках COP-28 в Дубае

4 декабря в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае под патронажем председателя Всеобщего союза женщин шейхи Фатимы бинт Мубарак организовано панельное заседание на тему “Женщины возглавляют прогресс: водные ресурсы и цели устойчивого развития”.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании, организованном Организацией Объединенных Наций (ООН) и Всеобщим союзом женщин, приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Мариам Альмхейри.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva Dubayda COP-28 çərçivəsində iqlim dəyişiklikləri üzrə müzakirələrdə iştirak edib

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