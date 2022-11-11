Лейла Алиева приняла участие в экологической акции

10 ноября при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, а также волонтеров прошла акция по очистке прибрежной полосы.

10 ноября при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, а также волонтеров прошла акция по очистке прибрежной полосы.

Как сообщили Report в общественном объединении IDEA, акция под девизом "Сохраним побережья чистыми" была организована на бакинском пляже Бильгя. Участники акции, обеспеченные необходимыми санитарными принадлежностями, очистили территорию от большого количества мусора, в частности пластиковых отходов, которые наносят экологии непоправимый ущерб.

Основная цель мероприятия – пропаганда соблюдения чистоты на морском побережье, предотвращение загрязнения прибрежных районов бытовыми отходами и привлечение граждан к усилиям по защите приморской среды.

Следует отметить, что с целью сохранения уникального биоразнообразия Каспийского моря и других водоемов кавказского региона IDEA регулярно организует мероприятия по очистке и восстановлению загрязненных прибрежных территорий.

Общественное объединение IDEA еще раз призывает всех объединиться и активизировать усилия во имя решения многочисленных проблем, с которыми сталкивается наша планета, на благо нынешнего и будущих поколений, чутко относиться к дарам природы.