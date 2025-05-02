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Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев в Сумгайыте

Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев в Сумгайыте В рамках "Года Конституции и Суверенитета" на территории Сумгайытского бульвара прошла акция по посадке деревьев.
Экология
2 мая 2025 г. 03:16
Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев в Сумгайыте

В рамках "Года Конституции и Суверенитета" на территории Сумгайытского бульвара прошла акция по посадке деревьев.

Как сообщает Report, в акции приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева.

В рамках акции с участием волонтеров Asan Xidmət было высажено около 150 деревьев.

Инициатива, способствующая улучшению экологической среды города, расширению зон с зелеными насаждениями и формированию здоровой среды для будущих поколений, является одним из важных направлений стратегии развития Сумгайыта как часть непрерывной реализации экологических проектов в городе. В этой связи в городе регулярно проводятся мероприятия по озеленению, ведется последовательная работа по высадке различных видов деревьев и защите экосистемы.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева также ознакомились с домом, построенным для гази Отечественной войны, инвалида первой группы Азизова Равана. Встреча оставила приятные впечатления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Sumqayıtda ağacəkmə aksiyasında iştirak ediblər

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