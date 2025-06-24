Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Алтыагаджский национальный парк

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Алтыагаджский национальный парк

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева в рамках поездки в Хызинский район приняли участие в церемонии закладки фундамента реконструкции Реабилитационного центра для диких животных, расположенного на территории Алтыагаджского национального парка.

Как сообщает Report, здесь будут созданы необходимые условия для возвращения в естественную среду обитания нуждающихся в реабилитации диких животных, особенно медведей.

В центре будут проводиться ветеринарные осмотры животных, применяться программы по физической реабилитации, этапы восстановления поведения и специальные режимы питания. Эти процессы обеспечат возвращение животных в естественную среду обитания.