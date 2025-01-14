О нас

Лавров: Россия и Азербайджан объединяют усилия в борьбе с обмелением Каспия

Лавров: Россия и Азербайджан объединяют усилия в борьбе с обмелением Каспия Россия и Азербайджан создают двустороннюю рабочую группу для решения вопросов, связанных с обмелением Каспия, и намерены перевести ее в дальнейшем в пятисторонний формат.
Экология
14 января 2025 г. 15:03
Лавров: Россия и Азербайджан объединяют усилия в борьбе с обмелением Каспия

Россия и Азербайджан создали двустороннюю рабочую группу для решения вопросов, связанных с обмелением Каспия, и намерены перевести ее в дальнейшем в пятисторонний формат.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Сейчас создали двустороннюю рабочую группу и хотим предложить перевести ее в пятисторонний формат, чтобы все прибрежные Каспийские государства в этой работе участвовали. Сотрудничаем мы и на международной арене, безусловно", - отметил глава МИД.

По его словам, между Баку и Москвой налажены контакты и предпринимаются практические шаги для укрепления сотрудничества в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и организованной преступностью, а также взаимодействия между вооруженными силами и спецслужбами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lavrov: Russia, Azerbaijan join efforts in fight against shallowing of Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Xəzərin dayazlaşması ilə bağlı yaradılan ikitərəfli işçi qrup beştərəfli formata keçirilə bilər

Экслюзивные новости

Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi