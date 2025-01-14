Лавров: Россия и Азербайджан объединяют усилия в борьбе с обмелением Каспия

Россия и Азербайджан создают двустороннюю рабочую группу для решения вопросов, связанных с обмелением Каспия, и намерены перевести ее в дальнейшем в пятисторонний формат.

Россия и Азербайджан создали двустороннюю рабочую группу для решения вопросов, связанных с обмелением Каспия, и намерены перевести ее в дальнейшем в пятисторонний формат.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Сейчас создали двустороннюю рабочую группу и хотим предложить перевести ее в пятисторонний формат, чтобы все прибрежные Каспийские государства в этой работе участвовали. Сотрудничаем мы и на международной арене, безусловно", - отметил глава МИД.

По его словам, между Баку и Москвой налажены контакты и предпринимаются практические шаги для укрепления сотрудничества в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и организованной преступностью, а также взаимодействия между вооруженными силами и спецслужбами.