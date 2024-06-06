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Куртулмуш: Изменение климата нельзя предотвратить, мобилизовав лишь несколько организаций

Куртулмуш: Изменение климата нельзя предотвратить, мобилизовав лишь несколько организаций Глобальное изменение климата - результат действий человека, с этим вызовом нельзя бороться, мобилизовав лишь несколько организаций.
Экология
6 июня 2024 г. 16:12
Куртулмуш: Изменение климата нельзя предотвратить, мобилизовав лишь несколько организаций

Глобальное изменение климата - результат действий человека, с этим вызовом нельзя бороться, мобилизовав лишь несколько организаций.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на 13-м заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) в Баку.

Он отметил, что загрязнение окружающей среды и глобальное потепление приведут к катастрофам и кризисам.

"Нам нужно сосредоточиться на этой проблеме. Мы должны сохранить баланс и справедливость во всех уголках мира", - сказал Куртулмуш.

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Версия на английском языке TBMM chief: Climate change cannot be fought by involving only a few organizations
Версия на азербайджанском языке TBMM sədri: İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə bir neçə təşkilat təkbaşına mübarizə apara bilməz

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