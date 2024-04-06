Кругосветный путешественник прибудет в Азербайджан на своем электромобиле

Испанский кругосветный путешественник Рафаэль Де Местре прибудет в Азербайджан на своем электромобиле.

Испанский кругосветный путешественник Рафаэль Де Местре прибудет в Азербайджан на своем электромобиле.

Как сообщает Report, в марте путешественник, уже посетивший США, Канаду и Китай, добрался до Казахстана и далее намерен посетить Азербайджан.

В связи с тем, что 2024 год в Азербайджане объявлен “Годом солидарности во имя зеленого мира" и Баку готовится принять 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), приезд амбассадора электромобилей Рафаэля де Местре в нашу страну имеет особое символическое значение.

На организованной Ассоциацией автомобильных дилеров Азербайджана пресс-конференции Рафаэль де Местре представит свой проект и ответит на вопросы журналистов.

Проект "80 E-Day" испанца Рафаэля де Местра стартовал в 2012 году с мирового экологического рекламного тура, когда он отправился в кругосветное путешествие на электромобиле. В 2016 году реализована вторая часть этого туристического проекта, длившаяся 80 дней и получившая название "Эльдуро". В настоящее время проект продолжается с обновленным маршрутом. Основной целью поездок Рафаэля де Местра в различные страны является взаимодействие с местными организациями, журналистами и энтузиастами электромобилей, обмен знаниями об экологическом транспорте.