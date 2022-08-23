Краснокнижный марал будет переселен на Малый Кавказ

Занесенных в "Красную книгу" благородных оленей (марал) планируется переселить с территории Большого Кавказа на Малый Кавказ путем увеличения их численности. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Службы охраны биологического разнообрази

Занесенных в "Красную книгу" благородных оленей (марал) планируется переселить с территории Большого Кавказа на Малый Кавказ путем увеличения их популяции.



Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фируддин Алиев.



По его словам, часть работы уже проделана: "Планируется отлов особей с целью увеличения их популяции. Эту же работу предстоит выполнить и с другими видами животных".