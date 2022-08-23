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Краснокнижный марал будет переселен на Малый Кавказ

Краснокнижный марал будет переселен на Малый Кавказ Занесенных в "Красную книгу" благородных оленей (марал) планируется переселить с территории Большого Кавказа на Малый Кавказ путем увеличения их численности. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Службы охраны биологического разнообрази
Экология
23 августа 2022 г. 17:31
Краснокнижный марал будет переселен на Малый Кавказ

Занесенных в "Красную книгу" благородных оленей (марал) планируется переселить с территории Большого Кавказа на Малый Кавказ путем увеличения их популяции.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фируддин Алиев.

По его словам, часть работы уже проделана: "Планируется отлов особей с целью увеличения их популяции. Эту же работу предстоит выполнить и с другими видами животных".

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Версия на английском языке Endangered deer species to be transferred to Lesser Caucasus
Версия на азербайджанском языке "Qırmızı Kitab"a düşən maral növü Kiçik Qafqaza köçürüləcək

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