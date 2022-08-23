Краснокнижный марал будет переселен на Малый Кавказ

Занесенных в "Красную книгу" благородных оленей (марал) планируется переселить с территории Большого Кавказа на Малый Кавказ путем увеличения их популяции.
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фируддин Алиев.
По его словам, часть работы уже проделана: "Планируется отлов особей с целью увеличения их популяции. Эту же работу предстоит выполнить и с другими видами животных".
Краснокнижный марал будет переселен на Малый КавказКраснокнижный марал будет переселен на Малый Кавказ Занесенных в "Красную книгу" благородных оленей (марал) планируется переселить с территории Большого Кавказа на Малый Кавказ путем увеличения их численности. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Службы охраны биологического разнообрази
Экология
23 августа 2022 г. 17:31
https://static.report.az/photo/8fecc3e8-a5c4-3675-88cd-248ee9beed02.jpg
Занесенных в "Красную книгу" благородных оленей (марал) планируется переселить с территории Большого Кавказа на Малый Кавказ путем увеличения их популяции.
Версия на английском языке Endangered deer species to be transferred to Lesser Caucasus
Версия на азербайджанском языке "Qırmızı Kitab"a düşən maral növü Kiçik Qafqaza köçürüləcək