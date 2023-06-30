Корделия Адаму: Армения выступает против достижения целей устойчивого развития ООН

Армения, которая собирается строить металлургический комбинат на границе с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана, выступает таким образом против достижения целей устойчивого развития ООН.

Армения, строящая на границе с Азербайджаном металлургический комбинат, который в будущем окажет пагубное воздействие на реку Араз из-за токсичных выбросов, выступает таким образом против достижения целей устойчивого развития ООН.

Об этом Report заявила основательница Африканской сети содействия охране окружающей среды и здоровья Корделия Адаму, рассказав о своем участии в коалиции активистов и НПО против безответственных действий Армении.

"В частности, построив этот комбинат, она нарушит цели 3,6,14,15 устойчивого развития: хорошее здоровье и благополучие, чистая вода и санитария, сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши", - сказала она.

По словам Адаму, проблемы с окружающей средой не ограничиваются только одной страной, так как экологические проблемы имеют глобальный характер.

"Мы все живем на этой планете и делим ресурсы со всем человечеством. Поэтому мы поддерживаем коллег из Азербайджана и вместе выступаем против этого проекта, который имеет огромное негативное влияние на всю экосистему", - добавила эксперт.

К.Адаму подчеркнула, что этот проект должен быть изучен заинтересованными сторонами обеих стран, чтобы понять, какое влияние его реализация окажет на окружающую среду и жизнь и здоровье людей.

Отметим, что сегодня организации гражданского общества ряда стран распространили заявление, в котором выразили протест против пагубных последствий строительства металлургического завода. Он строится Арменией на реке Араз в Араздейяне и является потенциальным источником экологической катастрофы в регионе.