Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму почти в 1,6 раза

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах вдоль побережья Каспийского моря, наблюдается пыльная погода.
Как сообщает Report, об этом сказала заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гульнара Аббасова.
По ее словам, в настоящее время концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,4-1,6 раза.
"Наблюдаемая в воздухе пыль имеет трансграничный характер и проникла на территорию Азербайджана с северо-восточными ветрами. По прогнозам, пыльная погода продержится еще как минимум два дня, в зависимости от метеорологических условий", - сказала она.