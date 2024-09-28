Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму почти в 1,6 раза

12:27

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах вдоль побережья Каспийского моря, наблюдается пыльная погода.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гульнара Аббасова.

По ее словам, в настоящее время концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,4-1,6 раза.

"Наблюдаемая в воздухе пыль имеет трансграничный характер и проникла на территорию Азербайджана с северо-восточными ветрами. По прогнозам, пыльная погода продержится еще как минимум два дня, в зависимости от метеорологических условий", - сказала она.