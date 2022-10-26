Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2021 году достигла рекордных показателей

Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла в 2021 году рекордных показателей.

Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла в 2021 году рекордных показателей.

Как передает Report, об этом говорится в информационном бюллетене Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН.

Уровни концентрации трех основных парниковых газов в атмосфере - углекислого газа, метана и оксида азота - достигли в 2021 году новых рекордов, что является еще одним предупреждением об изменении климата", - отмечается в информационном бюллетене.

Концентрация углекислого газа составила в прошлом году в среднем 415,1 части на миллион, что на 1,9 части больше, чем годом раньше. Концентрация метана достигла 1908 частей на миллиард, а оксида азота - 334,5 части на миллиард, что соответственно на девять и на 2,3 части превышает уровень 2020 года.