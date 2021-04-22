Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла максимума с 2003 года

Речь идет о метане (CH4) и углекислом газе (CO2)

Объем в атмосфере Земли таких парниковых газов, как метан (CH4) и углекислый газ (CO2), достиг в 2021 году рекордных значений с 2003 года и продолжает увеличиваться. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщаетcя в отчете программы спутникового мониторинга Copernicus.

"Концентрация в атмосфере таких парниковых газов, как углекислый газ и метан, долгое время продолжала расти и достигла максимума с 2003 года, когда начались спутниковые наблюдения", - говорится в документе. По оценкам специалистов, концентрация углекислого газа с 2010 года увеличилась на 0,6%, а метана - почти на 0,4%. Авторы отчета также указывают, что в 2020 году наблюдалось уменьшение выбросов углекислого газа из-за снижения экономической активности во время пандемии коронавируса нового типа.

Исследователи отмечают, что деятельность человека привела к более быстрому изменению климата из-за выброса в атмосферу парниковых газов, вырабатываемых, среди прочего, при сжигании ископаемого топлива для получения энергии, вырубке лесов, использовании удобрений в сельском хозяйстве, животноводстве.

"Сейчас как никогда важно использовать имеющуюся информацию и действовать, чтобы смягчить последствия изменения климата и приложить больше усилий, чтобы снизить будущие риски", - считает директор службы по изменению климата при программе спутникового мониторинга Copernicus Карло Буонтемпо.