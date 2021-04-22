О нас
Report Georgia
Аудио новости

Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла максимума с 2003 года

Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла максимума с 2003 года Речь идет о метане (CH4) и углекислом газе (CO2)
Экология
22 апреля 2021 г. 12:46
Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла максимума с 2003 года

Объем в атмосфере Земли таких парниковых газов, как метан (CH4) и углекислый газ (CO2), достиг в 2021 году рекордных значений с 2003 года и продолжает увеличиваться. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщаетcя в отчете программы спутникового мониторинга Copernicus.

"Концентрация в атмосфере таких парниковых газов, как углекислый газ и метан, долгое время продолжала расти и достигла максимума с 2003 года, когда начались спутниковые наблюдения", - говорится в документе. По оценкам специалистов, концентрация углекислого газа с 2010 года увеличилась на 0,6%, а метана - почти на 0,4%. Авторы отчета также указывают, что в 2020 году наблюдалось уменьшение выбросов углекислого газа из-за снижения экономической активности во время пандемии коронавируса нового типа.

Исследователи отмечают, что деятельность человека привела к более быстрому изменению климата из-за выброса в атмосферу парниковых газов, вырабатываемых, среди прочего, при сжигании ископаемого топлива для получения энергии, вырубке лесов, использовании удобрений в сельском хозяйстве, животноводстве.

"Сейчас как никогда важно использовать имеющуюся информацию и действовать, чтобы смягчить последствия изменения климата и приложить больше усилий, чтобы снизить будущие риски", - считает директор службы по изменению климата при программе спутникового мониторинга Copernicus Карло Буонтемпо.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
22 апреля 2021 г. 11:22
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
21 апреля 2021 г. 19:05
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
21 апреля 2021 г. 16:37
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
15 апреля 2021 г. 10:21
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
14 апреля 2021 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi