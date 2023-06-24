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Комиссия: В селе Союдлю взяты образцы воды и почвы

Комиссия: В селе Союдлю взяты образцы воды и почвы В целях расследования обращений граждан в сфере охраны здоровья жителей села Союдлю Гедабекского района и окружающей среды соответствующая комиссия продолжает комплексные мониторинги на территории.
Экология
24 июня 2023 г. 18:48
Комиссия: В селе Союдлю взяты образцы воды и почвы

В целях расследования обращений граждан в сфере охраны здоровья жителей села Союдлю Гедабекского района и окружающей среды соответствующая комиссия продолжает комплексные мониторинги на территории.

Об этом Report сообщили в комиссии.

В настоящее время соответствующие органы проводят оценку воздействия на окружающую среду, анализируют статистику и динамику заболеваний с точки зрения медицинского здоровья, проводят медицинское обследование: "Изучается негативное воздействие на урожайность на долевых землях и пастбищах, взяты образцы воды и почвы, проводятся анализы, проверяется качество атмосферного воздуха. Результаты проведенных комплексных мониторингов будут проанализированы, а предложения подготовлены и представлены в Кабинет министров".

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Версия на азербайджанском языке Komissiya: "Gədəbəyin Söyüdlü kəndində su və torpaq nümunələri götürülərək analizlər aparılır"

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