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Количество выпавших осадков в Баку превысило месячную норму

Количество выпавших осадков в Баку превысило месячную норму Случаи неравномерного распределения осадков, выпадение за один день превышающего месячную норму количества осадков после длительного маловодного периода стали характерной тенденцией последних лет.
Экология
2 апреля 2023 г. 14:19
Количество выпавших осадков в Баку превысило месячную норму

Случаи неравномерного распределения осадков, выпадение за один день превышающего месячную норму количества осадков после длительного маловодного периода стали характерной тенденцией последних лет.

Об этом Report сказал начальник Национальной службы гидрометеорологии Рафиг Вердиев.

По его словам, менее чем за два дня апреля интенсивные осадки уже превысили месячную норму на Абшеронском полуострове, их общее количество составило 36 мм, достигнув 152 процентов месячной нормы. Это самый высокий показатель за последний 21 год.

"В последний раз в Баку 24 апреля 2013 года выпало 26 мм осадков, что составляло 113% месячной нормы", - отметил Р.Вердиев.

Он добавил, что дождливая погода, наблюдающаяся в регионах, положительно сказалась на увеличении водности рек, однако учащение таких случаев указывает на последствия изменения климата.

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