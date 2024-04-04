О нас

В Баку количество пыли в воздухе превышает норму

В Баку количество пыли в воздухе превышает норму Концентрация частиц пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове сегодня превышает норму в 1,2 раза.
Экология
4 апреля 2024 г. 10:03
В Баку количество пыли в воздухе превышает норму

Концентрация частиц пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове сегодня превышает норму в 1,2 раза.

Как передает Report, об этом сообщила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

"Наблюдаемая в воздухе пыль носит локальный характер в связи с метеообстановкой. Причина таких погодных условий в сильном северо-западном ветре, начавшемся сегодня утром", - заявила Аллахвердиева.

По ее словам, наблюдаемое явление сохранится на территории полуострова в течение всего дня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Havada tozun miqdarı normadan artıqdır

Самое важное

Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
3 апреля 2024 г. 20:03
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
3 апреля 2024 г. 19:55
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
3 апреля 2024 г. 19:47
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
3 апреля 2024 г. 18:27
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi