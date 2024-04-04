В Баку количество пыли в воздухе превышает норму

Концентрация частиц пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове сегодня превышает норму в 1,2 раза.

Концентрация частиц пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове сегодня превышает норму в 1,2 раза.

Как передает Report, об этом сообщила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

"Наблюдаемая в воздухе пыль носит локальный характер в связи с метеообстановкой. Причина таких погодных условий в сильном северо-западном ветре, начавшемся сегодня утром", - заявила Аллахвердиева.

По ее словам, наблюдаемое явление сохранится на территории полуострова в течение всего дня.