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Количество осадков в Азербайджане в октябре и ноябре превысило норму

Количество осадков в Азербайджане в октябре и ноябре превысило норму В октябре и ноябре этого года количество осадков в Азербайджане превысило климатическую норму, в то время как в сентябре оно было ниже среднего уровня.
Экология
10 декабря 2024 г. 15:41
Количество осадков в Азербайджане в октябре и ноябре превысило норму

В октябре и ноябре этого года количество осадков в Азербайджане превысило климатическую норму, в то время как в сентябре оно было ниже среднего уровня.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, наибольшее количество осадков зафиксировано в октябре в Баку и на Абшеронском полуострове (509% от нормы), а в ноябре - в Центральных аранских районах (179% от нормы).

"Анализ наблюдений за последние десять лет показал, что рекордное количество осадков в стране было зарегистрировано в 2016 году, когда средний показатель достиг 570,7 мм, превысив климатическую норму", - добавила Гюльшад Мамедова.

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