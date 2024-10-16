Коалиция: У компаний в Армении, наносящих ущерб экологии Южного Кавказа, имеются международные партнеры

17:17

У компаний, работающих в горнодобывающей промышленности Армении и наносящих ущерб экологии, имеются международные партнеры.

Как сообщает Report, об этом заявил сооснователь Коалиции "Environmental protection first" Сабит Багиров на брифинге, посвященном незаконной горнодобывающей деятельности Армении и ее влиянию на экологию Азербайджана и Южного Кавказа.

Он подчеркнул, что эту незаконную деятельность в Армении, ведущую к экологическому загрязнению региона, поддерживают США, Канада, Великобритания, Германия и др. страны.