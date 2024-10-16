О нас

Коалиция: У компаний в Армении, наносящих ущерб экологии Южного Кавказа, имеются международные партнеры

Коалиция: У компаний в Армении, наносящих ущерб экологии Южного Кавказа, имеются международные партнеры 17:17
Экология
16 октября 2024 г. 17:34
Коалиция: У компаний в Армении, наносящих ущерб экологии Южного Кавказа, имеются международные партнеры

У компаний, работающих в горнодобывающей промышленности Армении и наносящих ущерб экологии, имеются международные партнеры.

Как сообщает Report, об этом заявил сооснователь Коалиции "Environmental protection first" Сабит Багиров на брифинге, посвященном незаконной горнодобывающей деятельности Армении и ее влиянию на экологию Азербайджана и Южного Кавказа.

Он подчеркнул, что эту незаконную деятельность в Армении, ведущую к экологическому загрязнению региона, поддерживают США, Канада, Великобритания, Германия и др. страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Environmental protection first": Ermənistanda ekologiyaya zərər vuran şirkətlərin beynəlxalq tərəfdaşları var

Самое читаемое

Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
10 октября 2024 г. 13:08
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22
Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
11 октября 2024 г. 04:37
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
15 октября 2024 г. 20:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi