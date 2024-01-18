EPF призвал горнодобывающий сектор Армении обнародовать материалы по ОВОС

Коалиция Environmental Protection First (EPF), выступающая за охрану окружающей среды в регионе Южного Кавказа, вновь призвала местные и международные компании, занятые в горнодобывающем секторе Армении, обнародовать документы по оценке воздействия на окр

Коалиция Environmental Protection First (EPF), выступающая за охрану окружающей среды в регионе Южного Кавказа, вновь призвала местные и международные компании, занятые в горнодобывающем секторе Армении, обнародовать документы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Как сообщает Report со ссылкой на EPF, отсутствие реакции с армянской стороны ставит под сомнение прозрачность деятельности в горнодобывающей промышленности Армении.

"Мы призываем горнодобывающие компании, работающие в Армении, быть открытыми для общения с нашей коалицией. Коалиция Environmental Protection First (EPF) планирует обратиться в штаб-квартиры этих компаний с просьбой о встрече с их руководством по поводу загрязнения окружающей среды в нашем регионе", - говорится в обращении.

Руководствуясь Целями устойчивого развития ООН, члены коалиции обратились и непосредственно обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с обеспокоенностью касательно серьезной экологической ситуации в регионе в результате деятельности горнодобывающих компаний в Армении.

"Отмечая, что в 2024 году Конференция ООН по изменению климата COP 29 будет проходить в регионе Южного Кавказа, в Азербайджане, следует также призвать Армению быть более внимательной к вопросам охраны окружающей среды. Мы призываем армянские общественные организации и экологических активистов присоединиться к нашим усилиям в интересах всего региона. Ведь от подобной безответственной деятельности в первую очередь страдает население Армении. Давайте не будем забывать, что природа не знает границ, и все мы живем в одном регионе", - говорится в документе.

Именно на правительстве Армении лежит ответственность за то, чтобы все занятые в горнодобывающей промышленности Армении, обнародовали полное содержание своих документов ОВОС и действовали ответственно, указали они.

Документ подписан Амином Мамедовым (общественное объединение "Специалисты в области водопользования"), Парваной Велиевой (общественное объединение "Служба во имя здоровья"), Сабитом Багировым (Фонд содействия предпринимательству и развитию рыночной экономики) и Гамзой Юсубовой (Общественное объединение экологического просвещения и мониторинга).