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Environmental Protection First готова к мониторингу золоторудного месторождения "Амулдаг"

Environmental Protection First готова к мониторингу золоторудного месторождения "Амулдаг" 12:31
Экология
27 января 2024 г. 13:35
Environmental Protection First готова к мониторингу золоторудного месторождения Амулдаг

Коалиция Environmental Protection first поддерживает заявление организаций гражданского общества Армении с требованием прекращения работ на золоторудном месторождении "Амулдаг" (Амулсар), наносящих ущерб окружающей среде и готова провести на нем мониторинг.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении коалиции Environmental Protection First.

"Мы благодарим наших коллег из Армении за то, что поддержали наши требования. Результатом этой солидарности стало то, что недавно были приостановлены работы по планированию строительства металлургического завода в Араздейене. Более 100 организаций гражданского общества и экоактивистов в Армении считают, что проект "Золоторудное месторождение Амулсар" представляет угрозу биоразнообразию и водным ресурсам страны и региона.

Правительство Армении и компания Lydian Armenia не приняли во внимание результаты оценки воздействия разработки месторождения на окружающую среду. Отходы от эксплуатации месторождения Амулдаг (Амулсар), содержащие тяжелые металлы, что неоднократно подвергалось критике и со стороны международных структур, сбрасываются в реку Баргушад (Воротан) и затем посредством реки Хакари попадают в Араз. Таким образом, эксплуатация месторождения Амулдаг (Амулсар) представляет серьезную угрозу для всего региона, окруженного горами Кавказа, и его населения", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что месторождение Амулдаг находится в 13 километрах от города Истису (Джермук), где находятся источники природных минеральных вод, таким образом его эксплуатация наносит разрушительный ущерб и минеральным источникам Истису.

"Кроме того, месторождение находится в районе бассейнов рек Арпачай и Базарчай. Обе реки протекают по территории Азербайджана и впадают в реку Араз. Использование в эксплуатации месторождения "Амулдаг" давно запрещенных токсичных веществ, представляющих высокую опасность для окружающей среды, разрушает природу, приводит к закислению речных вод и их отравлению. Добыча золота также оказывает негативное влияние на экосистему озера Гейча (Севан), крупнейшего пресноводного озера Армении, расположенного недалеко от этого района. В то же время это представляет серьезную угрозу и для бассейна Каспийского моря. Протекающие по территории Нахчыванской Автономной Республики, реки Арпачай и Базарчай впадают в Араз, а оттуда в Каспийское море. Таким образом, это наносит серьезный ущерб экологии не только Азербайджана, но и Ирана и других прикаспийских стран",- говорится в заявлении.

"Основным акционер эксплуатирующей месторождение является британская компания Lydian International. Как коалиция EPF, мы также призываем правительство Армении и компании, занимающиеся добычей золота на этом месторождении, немедленно прекратить работы на золотоносном месторождении "Амулсар", эксплуатация которого ведется без учета каких-либо экологических норм. Мы готовы начать мониторинг месторождения Амулсар совместно с организациями гражданского общества, международными организациями, работающими в области экологии и здравоохранения Армении и других зарубежных стран. Власти Армении должны осознавать ответственность за свои действия и открыть двери предприятий горнодобывающей промышленности для экологического мониторинга", - указывают авторы документа.

Заявление подписали:

Амин Мамедов, общественное объединение «Специалисты в области водопользования»;

Парвана Велиева, общественное объединение «Служба во имя здоровья»;

Сабит Багиров, Фонд содействия предпринимательству и развитию рыночной экономики;

Гамза Юсубова, Общественное объединение экологического просвещения и мониторинга.

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Версия на английском языке Environmental Protection First Coalition ready to monitor Amuldagh gold field - STATEMENT
Версия на азербайджанском языке “Environmental Protection First” Koalisiyası Amuldağ qızıl yatağında monitorinq aparmağa hazırdır - BƏYANAT

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