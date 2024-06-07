Климатологи бьют тревогу: Усиление циклонов приведет к сокращениям популяций морских птиц

Группа австралийских и британских климатологов под руководством научного сотрудника Университета Чарльза Стерта (Австралия) Дженнифер Лаверс установили, что учащение и усиление морских циклонов в результате глобального потепления приведет к резкому сокращ

Группа австралийских и британских климатологов под руководством научного сотрудника Университета Чарльза Стерта (Австралия) Дженнифер Лаверс установили, что учащение и усиление морских циклонов в результате глобального потепления приведет к резкому сокращению в численности морских птиц, гнездящихся на прибрежных территориях.

Как передает Report , выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Communications Earth & Environment.

Проведенные специалистами наблюдения показали, что после мощного тропического циклона Ильза, прошедшего по восточным регионам Индийского океана, соседствующим с западным побережьем Австралии, в апреле 2023 года погибло 80-90% местных популяций олушей и фрегатов. Тогда природный катаклизм унес жизни восьми индонезийских рыбаков, а также нанес существенный ущерб инфраструктуре нескольких стран региона.

В ходе первых облетов территории острова Бедаут в целях изучения воздействия циклона на флору и фауну ученые не обнаружили на нем ни одной живой птицы, которые до этого гнездились на острове - голуболицых олушей (Sula dactylatra), бурых олушей (Sula leucogaster) и фрегатов Ариель (Fregata ariel).

В ходе последующих экспедиций исследователи обнаружили лишь небольшое число гнездящихся пар олушей и того, и другого вида, а также большое число тушек погибших пернатых, общее число которых, по оценкам ученых, превышает 20 тыс.

По оценкам ученых, популяции олушей и фрегатов сократились в 5-10 раз в результате прохода циклона Ильза по острову Бедаут, что усугубило ущерб, который был нанесен местным популяциям пернатых двумя предыдущими тропическими циклонами, Джордж и Стэн, которые двигались вдоль западного побережья Австралии в 2007 и 2016 годах.

Климатологи пришли к выводу, что учащение и усиление подобных катаклизмов в результате глобального потепления приведет к существенным сокращениям в размерах прибрежных популяций большого числа видов тропических морских птиц не только у берегов Австралии, но и по всей Земле в целом.