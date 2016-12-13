Климатолог: Холодная погода в Азербайджане сохранится максимум 2-3 дня

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "В настоящее время в Азербайджане наблюдаются погодные условия, установившиеся в результате поступления воздушных масс в юго-западном и юго-восточном направлении. Температура воздуха превышает норму".

Об этом в заявлении Report сообщил научный работник отдела климатологии и агроклиматологии Института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по географии, климатолог Магеррам Гасанов.

Он отметил, что когда температура превышает норму, образуются участки низкого давления: “В этом случае возрастает вероятность поступления на территорию страны холодных воздушных масс".

Климатолог подчеркнул, что с завтрашнего дня на территорию Азербайджана ожидается поступление северных, северо-восточных и северо-западных воздушных масс: "При поступлении этих воздушных масс несколько снижается температура воздуха. То есть, в предстоящие два дня в стране ожидается сильный ветер".

По словам М.Гасанова, холодная погода на территории страны сохранится максимум 2-3 дня: "Через несколько дней температура вновь станет умеренной. В Азербайджане южный ветер уже сменился северным ветром. С сегодняшнего дня будет наблюдаться усиление ветра, который утихнет к 16 декабря".

Он отметил, что холодные воздушные массы зимой приводят к гибели определенного количества вредных насекомых в почве.