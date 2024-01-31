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Кенийские экоактивисты: Армения наносит вред природе Азербайджана и других соседних стран

Кенийские экоактивисты: Армения наносит вред природе Азербайджана и других соседних стран Гражданское общество Кении выражает беспокойство в связи с продолжающимся ущербом, наносимым рекам и природе в Азербайджане и соседних странах со стороны правительства Армении и частного сектора этой страны.
Экология
31 января 2024 г. 18:20
Кенийские экоактивисты: Армения наносит вред природе Азербайджана и других соседних стран

Гражданское общество Кении выражает беспокойство в связи с ущербом, наносимым Арменией природе Азербайджана и других соседних стран.

Как сообщает Report об этом заявил исполнительный директор Кенийской организации по развитию молодежи "Wote" Питер Оуити (Peter Owiti).

По его мнению, необходимо вмешательство ООН в этот вопрос. Также Армении следует соблюдать протоколы, предусматривающие оценку воздействия на окружающую среду горнодобывающими предприятиями, а также предотвратить все наблюдающиеся нарушения, негативно влияющие на весь регион.

"Мы уверены, что наш призыв и обращение к мировому сообществу также будут учтены при подготовке к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане", - сказал Питер Оуити.

Президент кенийского НПО Consortium of Grassroots по защите окружающей среды Элиуд Эмери, в свою очередь также осудил пагубное воздействие Армении на экосистему Южного Кавказа и призвал власти этой страны соблюдать резолюции по защите окружающей среды в рамках выполнения своих обязательств, вытекающих из международных конвенций.

"Учитывая, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) скоро пройдет в регионе Южного Кавказа, а именно в Азербайджане, Армения должна воздерживаться от действий, наносящих ущерб окружающей среде региона, тем самым выполняя свои обязательства, вытекающие из международных конвенций", - сказал Элиуд Эмери.

Кристина Якама, член рабочей группы "Действия в интересах глобального здравоохранения" по климатическим изменениям, также разделяет глубокую озабоченность азербайджанского гражданского общества в связи с загрязнением Арменией трансграничных рек.

По ее словам, незаконная добыча Арменией полезных ископаемых наносит вред и фауне Кавказских гор: "Дикая природа в горах находится под угрозой и может полностью исчезнуть. Также жители региона сталкиваются с различными заболеваниями".

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Версия на азербайджанском языке Keniyalı ekofəallar: “Ermənistan Azərbaycanın və digər qonşu ölkələrin təbiətinə ziyan vurur”

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