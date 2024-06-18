Уиллис: Влияющий на климатические изменения основной фактор связан с ископаемым топливом

Основной фактор, влияющий на климатические изменения, связан с ископаемым топливом. Это серьезная проблема.

Основной фактор, влияющий на климатические изменения, связан с ископаемым топливом. Это серьезная проблема.

Об этом в заявлении Report сказала управляющий директор организации "Прогнозирование здорового будущего" (Forecasting Healthy Futures) Келли Уиллис.

По ее словам, для предотвращения и смягчения последствий изменения климата следует использовать энергии ветра и солнца: "В противном случае мы столкнемся с более серьезными трудностями".

Уиллис также отметила, что большинство людей, страдающих от последствий изменения климата, проживают в Африке и некоторых азиатских странах: "Конечно, это нас беспокоит. Безусловно, это также связано с местным климатом".