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Уиллис: Влияющий на климатические изменения основной фактор связан с ископаемым топливом

Уиллис: Влияющий на климатические изменения основной фактор связан с ископаемым топливом Основной фактор, влияющий на климатические изменения, связан с ископаемым топливом. Это серьезная проблема.
Экология
18 июня 2024 г. 11:16
Уиллис: Влияющий на климатические изменения основной фактор связан с ископаемым топливом

Основной фактор, влияющий на климатические изменения, связан с ископаемым топливом. Это серьезная проблема.

Об этом в заявлении Report сказала управляющий директор организации "Прогнозирование здорового будущего" (Forecasting Healthy Futures) Келли Уиллис.

По ее словам, для предотвращения и смягчения последствий изменения климата следует использовать энергии ветра и солнца: "В противном случае мы столкнемся с более серьезными трудностями".

Уиллис также отметила, что большинство людей, страдающих от последствий изменения климата, проживают в Африке и некоторых азиатских странах: "Конечно, это нас беспокоит. Безусловно, это также связано с местным климатом".

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Версия на английском языке Kelly Willis: Fossil fuels are main driver of climate change
Версия на азербайджанском языке Kelli Uillis: İqlim dəyişikliyinə səbəb olan əsas amil qalıq yanacaqlardır

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