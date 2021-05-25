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Спецпредставитель ЕС: Каспий может ждать экологическая катастрофа

Спецпредставитель ЕС: Каспий может ждать экологическая катастрофа Отмечается низкий приток воды из реки Урал в Каспийское море
Экология
25 мая 2021 г. 15:30
Спецпредставитель ЕС: Каспий может ждать экологическая катастрофа

Каспийское море может ждать повторение экологической катастрофы на Аральском море, если не беречь его водные ресурсы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник журналистам спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

"Прежние практики использования воды привели к очень серьезной катастрофе в Аральском море. Никто сейчас пока об этом не говорит, но уже ученые предсказывают, что если серьезно этим вопросом не заниматься, похожая катастрофа может произойти в Каспийском море", - сказал Буриан.

По его словам, в частности, отмечается низкий приток воды из реки Урал в Каспийское море. "Идут прогнозы, что этот процесс настолько может ускориться, что действительно это может привести к другой экологической катастрофе", - отметил спецпредставитель.

Буриан добавил, что очень важно в настоящее время продвигать сотрудничество по рациональному и ответственному использованию водных ресурсов Каспия.

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Версия на английском языке Caspian Sea may face ecological catastrophe, says EU special Rep

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