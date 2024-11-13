Карлайл Корбин: Колониальные державы загрязняют экологию малых государств

Колониальные державы загрязняют экологию малых государств, чьи территории они контролируют.

Колониальные державы загрязняют экологию малых государств, чьи территории они контролируют.

Как сообщает Report, об этом сказал ведущий эксперт ООН, доктор Карлайл Корбин на дискуссии "Экоколониализм: Экологическое наследие колониальной и неоколониальной эксплуатации", организованной Бакинской инициативной группой в рамках COP29.

По его словам, страны, страдающие от колониализма, не имеют политического самоуправления и подвергаются эксплуатации со стороны более крупных государств.

"Малые страны не могут сами решать свою судьбу. Они подвергаются диктату крупных стран, что проявляется в разрушении экономики и загрязнении окружающей среды", - сказал он.