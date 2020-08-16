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Report Georgia

Какая будет погода завтра в Азербайджане?

Какая будет погода завтра в Азербайджане? ​​​​​​​В Баку и на Абшеронском полуострове 17 августа ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
16 августа 2020 г. 12:18
Какая будет погода завтра в Азербайджане?

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 августа ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 20-22, днем 27-29.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха cоставит 70-80%.

Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 24-25 градусов тепла в Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово.

17 августа в районах Азербайджана местами дождь, ожидаются грозы, и град. Утром будет туман.

Будет восточный ветер, местами усиливаться. Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 24-29, в горах ночью 7-12, днем 12-15 градусов тепла.

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