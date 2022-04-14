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Как проводится оценка водных ресурсов на освобожденных территориях?

Как проводится оценка водных ресурсов на освобожденных территориях? "Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года, в период оккупации все водные ресурсы, реки, водохранилища нашей страны подверглись экологическому террору. В период оккупации пользоваться этим
Экология
14 апреля 2022 г. 17:04
Как проводится оценка водных ресурсов на освобожденных территориях?

"Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года, в период оккупации все водные ресурсы, реки, водохранилища нашей страны подверглись экологическому террору. В период оккупации пользоваться этими водными источниками не представлялось возможным. В частности, экологическая катастрофа наблюдалась на реке Тертерчай".

Об этом Report сообщил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, для изучения состояния рек на освобожденных территориях регулярно проводятся исследования:

"К этому вопросу привлечены лаборатории местного и международного значения. В результате проведенных исследований установлено, что в воде и донных отложениях трансграничной реки Охчучай содержание ряда загрязняющих веществ, в частности, тяжелых металлов, превышает норму в несколько раз. Источником загрязнения являются горнорудные комбинаты на территории Армении. Кроме того, Армения без предварительной очистки сливает в реку имеющиеся на территории бытовые, производственные и промышленные отходы. Мы видели эти ужасающие кадры".

Р.Саттарзаде отметил, что для оценки водных ресурсов на освобожденных территориях на водных и водохозяйственных объектах устанавливаются измерительные приборы на основе современных технологий:

"На десяти реках устанавливаются 11 современных гидрологических станций. Также будет осуществляться контроль над измерениями. Принимаются меры по интеграции этих данных в электронную информационную систему водного хозяйства в режиме онлайн, регулярно проводятся мониторинги. Прежние гидрологические станции были уничтожены. После того как начнут работать автоматические станции, данные наблюдений, а также качество будут восстановлены. Таким образом представится возможность для отслеживания представляющих опасность гидрометеорологических явлений. Будут расширены возможности прогнозирования наводнений и селей".

Р.Саттарзаде отметил, что на освобожденных территориях имеется 9 водохранилищ: "Их вместимость превышает 600 миллионов кубометров. Появилась возможность орошать посевные площади из этих водохранилищ. Эти водохранилища можно будет использовать для развития сельского хозяйства, производства электроэнергии и в других целях".

"Рациональное использование водных ресурсов - одна из основных целей. Водные ресурсы сокращаются не только во всем мире, но и в нашей стране. Необходимо сократить дополнительные потери воды и использовать воду экономно. Предусматривается реализация проектов, связанных с использованием альтернативных источников воды и повторным использованием воды. Создание учетно-оценочной системы входит в число работ в этой области", – добавил советник.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərimizdə su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi necə aparılır?

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