Кабмин Болгарии утвердил меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды с Азербайджаном

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров Болгарии утвердил меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Азербайджаном и Болгарией, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства этой страны.

Соглашение, подписанное между странами в феврале, определяет направления сотрудничества между министерствами окружающей среды двух стран, в том числе в сфере улучшения автоматизированных систем мониторинга загрязнения воздуха, управления водными ресурсами и отходами, реализации совместных проектов в области охраны окружающей среды, экотуризма.

Согласно документу, стороны также активизируют сотрудничество в сфере обмена опытом, проведении конференций и семинаров для повышения осведомленности общественности по вопросам окружающей среды.