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    Кабмин Болгарии утвердил меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды с Азербайджаном

    Соглашение определяет направления сотрудничества между министерствами окружающей среды двух стран

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров Болгарии утвердил меморандум о сотрудничестве в  области охраны окружающей среды между Азербайджаном и Болгарией, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства этой страны. 

    Соглашение, подписанное между странами в феврале, определяет направления сотрудничества между министерствами окружающей среды двух стран, в том числе в сфере улучшения  автоматизированных систем мониторинга загрязнения воздуха, управления водными ресурсами и отходами, реализации совместных проектов в области охраны окружающей среды, экотуризма. 

    Согласно документу, стороны также активизируют сотрудничество в сфере обмена опытом, проведении конференций и семинаров для  повышения осведомленности общественности по вопросам окружающей среды.

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