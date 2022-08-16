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В тушении лесного пожара в Шабране задействован самолет-амфибия

В тушении лесного пожара в Шабране задействован самолет-амфибия В Шабранском районе продолжается тушение пожара. В настоящее время в селе Зохрамы к оперативному тушению пожара, сопровождаемого сильным ветром, привлечен самолет-амфибия "БЕ 200 ЧС" авиационного отряда МЧС.
Экология
16 августа 2022 г. 14:41
В тушении лесного пожара в Шабране задействован самолет-амфибия

В Шабранском районе продолжается тушение пожара. В настоящее время в селе Зохрамы к оперативному тушению пожара, сопровождаемого сильным ветром, задействован самолет-амфибия "БЕ 200 ЧС" авиационного отряда МЧС.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Отметим, что в тушении пожаров, начавшихся с полудня вчерашнего дня в Шабранском районе, принимают участие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС, Северного регионального центра, в том числе вертолет авиационного отряда Министерства.

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Версия на азербайджанском языке Şabrandakı yanğının söndürülməsinə amfibiya təyyarəsi də cəlb olunub

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