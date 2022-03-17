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Израильский ветеринар осмотрел 10 бурых медведей в заповеднике Алтыагач

Израильский ветеринар осмотрел 10 бурых медведей в заповеднике Алтыагач Азербайджан и Израиль договорились создать сотрудничество между экспертами для улучшения условий жизни и лечения медведей.
Экология
17 марта 2022 г. 13:55
Израильский ветеринар осмотрел 10 бурых медведей в заповеднике Алтыагач

Азербайджан и Израиль договорились наладить сотрудничество между экспертами для улучшения условий жизни и лечения медведей.

Как передает Report со ссылкой на посольство Израиля в Азербайджане, посольство инициировало визит главного ветеринара зоопарка Сафари в Израиле и директора Израильской больницы дикой природы доктора Игаля Горовица в Азербайджан, который вместе с заместителем главы миссии посольства Дороном Пеером посетил заповедник в Алтыагаче в Хызы и осмотрел 10 бурых медведей.

"Игаль Горовиц провел встречу с Фаридом Мансуровым - президентом GWARP (Good World Animal Rescue & Protection Inc.) и Камиллой Мишиевой - вице-президентом GWARP, которые управляют заповедником, и договорились продолжить это сотрудничество с целью улучшения условий жизни и лечения медведей, а также наладить сотрудничество между экспертами двух стран", - говорится в сообщении посольства.

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Версия на английском языке ФотоIsraeli expert examines 10 brown bears in Altiagac sanctuary

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