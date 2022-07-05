Директор экофонда: Изменение климата оказывает сильное влияние на популяцию каспийского тюленя

Изменение климата оказывает сильное влияние на популяцию каспийского тюленя.
Об этом Report заявил генеральный директор международного экологического фонда "Чистые моря" Василий Богословский.
"Нам удалось в 2018 году внести каспийского тюленя в Красную книгу в России. В Азербайджане он давно внесен в Красную книгу", - заявил Богословский.
Говоря в целом о проблеме снижения уровня воды в Каспийском море, он отметил, что помимо общей работы, всем академикам нужно активно участвовать в создании атласа Каспийского моря, госструктурам - оказать максимальную поддержку, министерствам иностранных дел - усилить работу секретариата именно в этой части климата и биоразнообразия, а компаниям, которые занимаются эксплуатацией ресурсов - мониторить и исследовать Каспий.
По словам Богословского, проходящая сегодня в Баку конференция принесет большую пользу для решения проблемы снижения уровня Каспия, а также позволит обменяться экспертными мнениями по данному вопросу.
Напомним, сегодня в Баку проходит международная конференция "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия", агентство Report оказывает информационную поддержку конференции.