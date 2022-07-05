О нас

Директор экофонда: Изменение климата оказывает сильное влияние на популяцию каспийского тюленя

Директор экофонда: Изменение климата оказывает сильное влияние на популяцию каспийского тюленя Изменение климата оказывает сильное влияние на популяцию каспийского тюленя.
Экология
5 июля 2022 г. 12:59
Директор экофонда: Изменение климата оказывает сильное влияние на популяцию каспийского тюленя

Изменение климата оказывает сильное влияние на популяцию каспийского тюленя.

Об этом Report заявил генеральный директор международного экологического фонда "Чистые моря" Василий Богословский.

"Нам удалось в 2018 году внести каспийского тюленя в Красную книгу в России. В Азербайджане он давно внесен в Красную книгу", - заявил Богословский.

Говоря в целом о проблеме снижения уровня воды в Каспийском море, он отметил, что помимо общей работы, всем академикам нужно активно участвовать в создании атласа Каспийского моря, госструктурам - оказать максимальную поддержку, министерствам иностранных дел - усилить работу секретариата именно в этой части климата и биоразнообразия, а компаниям, которые занимаются эксплуатацией ресурсов - мониторить и исследовать Каспий.

По словам Богословского, проходящая сегодня в Баку конференция принесет большую пользу для решения проблемы снижения уровня Каспия, а также позволит обменяться экспертными мнениями по данному вопросу.

Напомним, сегодня в Баку проходит международная конференция "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия", агентство Report оказывает информационную поддержку конференции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fond direktoru: “İqlim dəyişikliyi Xəzər suitisinin populyasına güclü təsir göstərir”
Версия на английском языке EcoFund Director: Climate change has strong impact on population of Caspian seal

Другие новости из категории

Уменьшение популяции рыб на Каспии связано с климатическими изменениями
Уменьшение популяции рыб на Каспии связано с климатическими изменениями
5 июля 2022 г. 13:24
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
5 июля 2022 г. 13:12
Предлагается создать Международный центр по изучению Каспия
Предлагается создать Международный центр по изучению Каспия
5 июля 2022 г. 12:32
Замминистра: Падение уровня Каспия - потенциальная угроза для региона
Замминистра: Падение уровня Каспия - потенциальная угроза для региона
5 июля 2022 г. 12:23
Академик: Каспий может постигнуть участь Аральского моря
Академик: Каспий может постигнуть участь Аральского моря
5 июля 2022 г. 11:17
НАНА обозначил основные влияющие на колебания уровня Каспия факторы
НАНА обозначил основные влияющие на колебания уровня Каспия факторы
5 июля 2022 г. 11:10
Вице-президент: Снижение уровня Каспия препятствует нормальной работе производственных площадок SOCAR
Вице-президент: Снижение уровня Каспия препятствует нормальной работе производственных площадок SOCAR
5 июля 2022 г. 11:06
Министр: Каспийский регион сталкивается с нерешенными экологическими проблемами
Министр: Каспийский регион сталкивается с нерешенными экологическими проблемами
5 июля 2022 г. 10:37
ПРООН поддерживает проекты Азербайджана по борьбе с изменением климата
ПРООН поддерживает проекты Азербайджана по борьбе с изменением климата
5 июля 2022 г. 10:21
В Баку проходит международная конференция по Каспию
В Баку проходит международная конференция по Каспию
5 июля 2022 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi