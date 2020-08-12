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Из-за разлива нефти на Маврикии умирают редкие животные

Из-за разлива нефти на Маврикии умирают редкие животные Экологическая катастрофа на Маврикии. Из-за разлива нефти в океане начали умирать морские животные
Экология
12 августа 2020 г. 12:06
Из-за разлива нефти на Маврикии умирают редкие животные
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Экологическая катастрофа на Маврикии. Из-за разлива нефти в океане начали умирать морские животные.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "МИР 24".

Утечка произошла из-за севшего на мель японского танкера. Через трещины в корпусе нефть вытекла в воду. Риф Пуэн-д'Эни, возле которого произошла катастрофа, известен как заповедник редких видов животных, и сейчас все они оказались под угрозой вымирания. Специалисты стараются как можно скорее ликвидировать последствия аварии. Им помогают добровольцы.

Если танкер окончательно развалится, то в воду попадет до двух тысяч тонн нефти, и это приведет к гибели животных, рыб и тысячелетних кораллов.

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Версия на английском языке Oil spill in Mauritius kills rare animals

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