Из-за разлива нефти на Маврикии умирают редкие животные

Экологическая катастрофа на Маврикии. Из-за разлива нефти в океане начали умирать морские животные

Экологическая катастрофа на Маврикии. Из-за разлива нефти в океане начали умирать морские животные.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "МИР 24".

Утечка произошла из-за севшего на мель японского танкера. Через трещины в корпусе нефть вытекла в воду. Риф Пуэн-д'Эни, возле которого произошла катастрофа, известен как заповедник редких видов животных, и сейчас все они оказались под угрозой вымирания. Специалисты стараются как можно скорее ликвидировать последствия аварии. Им помогают добровольцы.

Если танкер окончательно развалится, то в воду попадет до двух тысяч тонн нефти, и это приведет к гибели животных, рыб и тысячелетних кораллов.