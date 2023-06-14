Из-за неблагоприятной погоды на ряде автомагистралей Азербайджана снизится предел видимости

Из-за неблагоприятных погодных условий сегодня на ряде автомагистралей Азербайджана прогнозируется снижение предела видимости.

Из-за неблагоприятных погодных условий сегодня на ряде автомагистралей Азербайджана прогнозируется снижение предела видимости.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что из-за туманной и дождливой погоды, прогнозируемой на территории страны 14 июня, в ряде горных и предгорных районов ночью и утром ожидается ограничение предела видимости на некоторых участках ряда автомагистралей до 300 - 800 метров.