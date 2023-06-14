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Из-за неблагоприятной погоды на ряде автомагистралей Азербайджана снизится предел видимости

Из-за неблагоприятной погоды на ряде автомагистралей Азербайджана снизится предел видимости Из-за неблагоприятных погодных условий сегодня на ряде автомагистралей Азербайджана прогнозируется снижение предела видимости.
Экология
14 июня 2023 г. 01:37
Из-за неблагоприятной погоды на ряде автомагистралей Азербайджана снизится предел видимости

Из-за неблагоприятных погодных условий сегодня на ряде автомагистралей Азербайджана прогнозируется снижение предела видимости.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что из-за туманной и дождливой погоды, прогнозируемой на территории страны 14 июня, в ряде горных и предгорных районов ночью и утром ожидается ограничение предела видимости на некоторых участках ряда автомагистралей до 300 - 800 метров.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün qeyri-sabit hava ilə əlaqədar bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

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