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Из-за глобального потепления тибетские озера начали таять раньше и замерзать позже

Из-за глобального потепления тибетские озера начали таять раньше и замерзать позже Озера Тибетского нагорья изменили свой сезонный режим из-за глобального потепления.
Экология
14 декабря 2022 г. 08:32
Из-за глобального потепления тибетские озера начали таять раньше и замерзать позже

Озера Тибетского нагорья изменили свой сезонный режим из-за глобального потепления.

Как передает Report, об этом сообщает Китайская академия наук.

Исследование сезонных изменений озер было построено на совмещении спутниковых снимков с компьютерным моделированием. Выяснилось, что в наши дни продолжительность полного ледового покрова озер от юга до севера Тибетского нагорья колеблется от 15 до 215 дней. За каждый градус широты время покрова изменяется в среднем на 17 дней.

Далее ученые прибегли к компьютерному моделированию, чтобы реконструировать время оледенения во второй половине XX века, когда спутниковых снимков не было. Всего удалось создать временные модели по ​​периоду с 1978 по 2016 год для 132 озер. Выяснилось, что в 1970-х годах поверхность озер замерзала раньше и таяла быстрее. Глобальное потепление сократило среднее время оледенения в году.

Эти данные нужны для оценки экологических последствий потепления в регионе, поскольку к оледенению привязаны жизненные циклы многих животных, в том числе насекомых и рыб.

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Версия на азербайджанском языке Qlobal istiləşmə: Tibet yaylasının gölləri mövsümi rejimini dəyişib

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