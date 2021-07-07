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Июнь 2021 года вошел в число самых жарких в истории метеонаблюдений

Июнь 2021 года вошел в число самых жарких в истории метеонаблюдений Июнь 2021 года стал одним из самых теплых в мире, разделив 4 место с 2018 годом после аналогичных периодов 2016, 2019 и 2020 годов.
Экология
7 июля 2021 г. 20:00
Июнь 2021 года вошел в число самых жарких в истории метеонаблюдений

Июнь 2021 года стал одним из самых теплых в мире, разделив 4 место с 2018 годом после аналогичных периодов 2016, 2019 и 2020 годов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в отчете программы спутникового мониторинга Copernicus.

Прошлый месяц оказался в среднем на 0,21 градуса Цельсия теплее, чем аналогичные периоды за 1991-2020 годы.

Июнь 2021 года стал вторым после июня 2019 года самым теплым месяцем в Европе, достигнув своего пика в восточной части региона. Средняя температура прошлого июня в Европе оказалась на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем аналогичные периоды за 1991-2020 годы.

Прошлый месяц также побил несколько температурных рекордов в ряде районов Северной Америки, став таким образом самым теплым июнем за всю историю метеорологических наблюдений на материке. В регионе арктической Сибири июнь 2021 года вошел в пятерку самых жарких июней, заняв 4 место после 2018, 2019 и 2020 годов. При этом температура в Антарктике была ниже нормы.

Все представленные результаты основаны на компьютерном анализе с использованием различных измерений со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру.

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Версия на английском языке June 2021 among hottest months in history of meteorological observations

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