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Исток Темзы впервые пересох из-за рекордной жары и отсутствия дождей

Исток Темзы впервые пересох из-за рекордной жары и отсутствия дождей Исток английской реки Темза впервые в истории пересох на фоне охвативших страну рекордно высоких температур при почти полном отсутствии дождей.
Экология
5 августа 2022 г. 08:56
Исток Темзы впервые пересох из-за рекордной жары и отсутствия дождей

Исток английской реки Темза впервые в истории пересох на фоне охвативших страну рекордно высоких температур при почти полном отсутствии дождей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Guardian, ссылаясь на природоохранную организацию Rivers Trust, которая занимается сохранением и защитой пресноводных экосистем в Англии, Уэльсе, Северной Ирландии и Республике Ирландия.

По ее информации, сейчас исток реки переместился на 5 миль (8 км) ниже по высохшему руслу от официального места рождения Темзы - места вблизи города Сайренсестер в графстве Глостершир на юго-западе Англии. "После продолжительной засушливой погоды источник Темзы в Глостершире высох, и слабое течение, в едва различимом виде, сейчас начинается в пяти милях ниже по течению в Самфорд-Кайнсе", - приводятся в статье слова руководителя вопросов политики и науки Rivers Trust доктора Роба Коллинза. "В условиях нашего изменяющегося климата, мы можем ожидать, что частота и сила подобных периодов засухи и нехватки воды усилится", - добавил он.

Начинаясь в Глостершире, Темза имеет длину в 330 км, впадая в Северное море восточнее британской столицы. Она проходит через несколько британских городов, в том числе Виндзор, Оксфорд, Лондон, где ее ширина достигает до 250 м.

В четверг Метеорологическая служба Соединенного Королевства сообщила, что жара и сухая погода в Великобритании не намерены отступать, предупредив, что дождей на следующей неделе не ожидается, а температура может держаться на уровне выше 30 градусов по Цельсию. Ранее метеослужба сообщила, что июль этого года стал для Англии самым засушливым за 111 лет - на территории Англии выпало около 16 мм осадков - на четверть меньше среднего для июля значения, что в последний раз наблюдалось в 1911 году. Для всей же Великобритании этот июль стал самым засушливым с 1984 года.

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