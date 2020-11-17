Исследовательское судно, носящее имя Национального героя, вышло в море

Национальный герой Азербайджана майор Алиф Гаджиев был военным комендантом Ходжалинского аэропорта

Научно-исследовательское судно, носящее имя Национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева, после капитального ремонта вышло в Каспийское море для проведения экспедиций и мониторинга.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель экспедиционной группы специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Бахтияр Сеидов.

Он отметил, что с целью определения воздействий на Каспийское море и его экосферу, а также для оценки текущей экологической ситуации 12-16 ноября были проведены комплексные исследования на море: "Мониторинги проводились на месторождениях Умид-Бабек, Шахдениз, Абшерон, Гюнешли, Нефт Дашлары и Карабах. Были взяты образцы воды, грунта, планктона и воздуха по 28 различным координатам, изучено состояние загрязнения атмосферного воздуха над морем, проведены гидрометеорологические измерения, изучено биоразнообразие".

Национальный герой Азербайджана майор Алиф Гаджиев был военным комендантом Ходжалинского аэропорта. За недюжинное мужество он был прозван Карабахским удальцом.

Алифу Гаджиеву посмертно присвоено звание Национального героя Азербайджана.