Исследование показало, что половина крупнейших мировых озер пересыхает

Более половины крупнейших мировых озер пересыхают.

Более половины крупнейших мировых озер пересыхают.

Как передает Report , к такому выводу пришли ученые из Колорадского университета в Боулдере по итогам исследования.

Авторы использовали 250 000 снимков озер, сделанных спутниками в период с 1992 по 2020 год, для обследования 1 972 крупнейших озер Земли. Они собрали показатели уровня воды с девяти спутниковых высотомеров и старались использовать долгосрочные наблюдения, чтобы сократить неопределенность. Для озер без долгосрочных данных об уровне использовались самые последние измерения уровня воды. В результате авторам удалось реконструировать уровень воды, который был в озерах в течение последних десятилетий.

Выяснилось, что в 53 процентах озер во всем мире запасы воды сократились. Далее ученые попытались объяснить эту потерю с помощью климатических моделей. Оказалось, что основной причиной сокращения уровня воды является глобальное потепление и человеческая деятельность, связанная с водными ресурсами. В том числе, удалось зафиксировать высыхание озера Гуд-э-Заре в Афганистане и озера Мар-Чикита в Аргентине, которые не считались проблемными.

Теряют объем озера как в засушливых, так и во влажных регионах, особенно ученых удивило высыхание арктических озер. При этом на фоне общего снижения уровня воды в 24% озер уровень воды поднялся. Также была проведена оценка искусственных водоемов — почти две трети крупных водохранилищ Земли существенно теряют воду.