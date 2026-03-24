    IQAir: Лишь 14% городов мира в 2025г соответствовали требованиям к качеству воздуха

    Лишь 14% городов мира смогли выполнить в 2025 году рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о допустимом уровне загрязнения воздуха.

    Как передает Report, об этом сообщила швейцарская компания IQAir в ежегодном докладе о качестве воздуха.

    "Только 14% городов мира выполнили рекомендации ВОЗ, согласно которым среднегодовая концентрация частиц PM2.5 не должна превышать 5 микрограмм на кубический метр", - отмечается в пресс-релизе.

    В 2024 году этот показатель составлял 17%.

    В исследовании проанализировали данные из 9446 городов (143 стран и территорий).

    Допустимую концентрацию PM2.5 зафиксировали только в 13 странах и территориях: Австралия, Андорра, Бермудские острова, Виргинские Острова США, Гренада, Исландия, Новая Каледония, Панама, Пуэрто-Рико, остров Барбадос, остров Реюньон, Французская Полинезия, Эстония.

    Самым чистым городом (с наименьшей концентрацией частиц PM2.5) признан Ньювудвилл (ЮАР).

    В пятерку стран с самым высоким уровнем загрязнения воздуха вошли: Индия, Бангладеш, Таджикистан, Чад, Демократическая Республика Конго (ДРК).

    Самым загрязненном городе мира является Лони (индийский штат Уттар-Прадеш) концентрация частиц PM2.5 превышает рекомендации ВОЗ в 22 раза.

    По данным отчета, в 54 странах наблюдалось увеличение среднегодовой концентрации PM2.5, в 75 странах - снижение, в двух странах показатели остались неизменными, а в 12 странах - появились новые данные.

    Лесные пожары, усугубляемые изменением климата, сыграли важную роль в ухудшении качества воздуха во всем мире в 2025 году.

    "Новые данные показывают, что прогресс в глобальном улучшении качества воздуха застопорился, поскольку дым от лесных пожаров и изменение климата усиливают глобальное загрязнение воздуха. Несмотря на некоторые региональные улучшения, сохраняются значительные пробелы в данных, и лишь небольшая часть населения планеты имеет доступ к сверхточной информации о качестве воздуха в режиме реального времени", - подчеркивает IQAir.

    Частицы PM2.5 являются микрочастицами, которые попадают в воздух в результате сжигания ископаемого топлива. Через легкие они могут попасть в кровоток и повлиять на работу почти каждого органа в организме. Эти частицы могут быть связаны с широким спектром заболеваний, в том числе с сахарным диабетом и раком.

    IQAir: Only 14% of world's cities met air quality guidelines in 2025
