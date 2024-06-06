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Инвестиции в климатические изменения обсуждены на международной конференции в  Ашхабаде

Инвестиции в климатические изменения обсуждены на международной конференции в  Ашхабаде Министр экологии и природных ресурсов, президент СОР29 Мухтар Бабаев работает над привлечением инвестиций в климатические изменения.
Экология
6 июня 2024 г. 20:51
Инвестиции в климатические изменения обсуждены на международной конференции в  Ашхабаде

Азербайджан как председатель COP29 работает над привлечением инвестиций, необходимых для борьбы с климатическими изменениями и преодоления их последствий.

Как отметил в своем выступлении на международной научно-практической конференции в Ашхабаде вице-председатель компании AZCHEMCO Рифат Султан-заде, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана и президент СОР29 Мухтар Бабаев на мероприятии "Содействие глобальным действиям по климатическому финансированию".

Принимая во внимание устойчивые цели Туркменистана, компания AZCHEMCO готова сотрудничать с институтами страны для составления новых инициатив в рамках климатического финансирования, отметил вице-председатель.

Кроме того, компанией также запущен проект создания климатического фонда "A3 Climate Fund", который будет способствовать привлечению инвестиций в разрешение глобальных климатических проблем.

"Хочу выразить нашу заинтересованность в сотрудничестве с центром по технологиям в области изменения климата в Туркменистане" - сказал в своем выступлении на конференции Р. Султан-заде.

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Версия на азербайджанском языке Aşqabaddakı beynəlxalq konfransda iqlim dəyişikliyinə investisiyaların cəlb edilməsi müzakirə olunub

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