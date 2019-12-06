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Информационное агентство Report приняло участие в акции по посадке деревьев - ВИДЕО

Информагентство ​Report приняло участие в акции по посадке деревьев

Информационное агентство Report присоединилось к инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев, приуроченной к 650-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Сотрудники Агентства посадили деревья на участке, выделенном для Report в поселке Мушфигабад Гарадагского района столицы.

На площади 5 га в поселке Мушфигабад было посажено более 5000 саженцев, в частности, деревья оливы, миндаля и другие. За посаженными саженцами осуществляется уход и полив.

Отметим, что сегодня в Азербайджане стартовала кампания по посадке деревьев. В связи с этим была подготовлена карта районов, где будут посажены деревья. Карта охватывает все регионы Азербайджана, включая Нахчыванскую Автономную Республику. Посадка большинства деревьев осуществляется вдоль шоссе.

Напомним, что цель кампании по посадке деревьев заключается в популяризации всемирно известной поэзии поэта Имададдина Насими в международной среде, увековечивании его памяти, пропаганде литературного и культурного наследия Азербайджана.

 

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