Индийский эксперт: Металлургический завод в Армении представляет опасность для здоровья жителей

Воздействие высоких концентраций загрязняющих веществ в воздухе, вызванных выбросами металлургического завода в селе Араздаян, расположенном на границе с Нахчыванской Автономной Республикой, окажет пагубное воздействие на здоровье жителей приграничной зон

Воздействие высоких концентраций загрязняющих веществ в воздухе, вызванных выбросами металлургического завода в селе Араздаян, расположенном на границе с Нахчыванской Автономной Республикой, окажет пагубное воздействие на здоровье жителей приграничной зоны.

Об этом Report заявил представитель отдела здравоохранения и семейного благополучия в правительстве штата Западной Бенгалии в Индии Хасим Абдул Халим.

По его мнению, высокий уровень загрязнения воздуха от выбросов завода может негативно сказываться на здоровье пожилых людей, детей и людей с заболеваниями дыхательных путей, которые входят в группу риска.

"При длительном воздействии загрязняющих веществ возможны проблемы с дыханием, развитие сердечно-сосудистых и других заболеваний. Для минимизации воздействия на местных жителей необходимо провести тщательную оценку воздействия на окружающую среду, осуществлять постоянный мониторинг качества воздуха и воды", - подчеркнул Халим.