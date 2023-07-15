О нас

Индийский эксперт: Металлургический завод в Армении представляет опасность для здоровья жителей

Индийский эксперт: Металлургический завод в Армении представляет опасность для здоровья жителей Воздействие высоких концентраций загрязняющих веществ в воздухе, вызванных выбросами металлургического завода в селе Араздаян, расположенном на границе с Нахчыванской Автономной Республикой, окажет пагубное воздействие на здоровье жителей приграничной зон
Экология
15 июля 2023 г. 15:55
Индийский эксперт: Металлургический завод в Армении представляет опасность для здоровья жителей

Воздействие высоких концентраций загрязняющих веществ в воздухе, вызванных выбросами металлургического завода в селе Араздаян, расположенном на границе с Нахчыванской Автономной Республикой, окажет пагубное воздействие на здоровье жителей приграничной зоны.

Об этом Report заявил представитель отдела здравоохранения и семейного благополучия в правительстве штата Западной Бенгалии в Индии Хасим Абдул Халим.

По его мнению, высокий уровень загрязнения воздуха от выбросов завода может негативно сказываться на здоровье пожилых людей, детей и людей с заболеваниями дыхательных путей, которые входят в группу риска.

"При длительном воздействии загрязняющих веществ возможны проблемы с дыханием, развитие сердечно-сосудистых и других заболеваний. Для минимизации воздействия на местных жителей необходимо провести тщательную оценку воздействия на окружающую среду, осуществлять постоянный мониторинг качества воздуха и воды", - подчеркнул Халим.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и сильный ветер
15 июля 2023 г. 13:25
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Погода изменится, температура понизится на 5-8 градусов, пойдут дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Погода изменится, температура понизится на 5-8 градусов, пойдут дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
14 июля 2023 г. 17:11
В Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов
В Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов
14 июля 2023 г. 14:10
Премьер-министр назвал серьезным недостатком отсутствие мониторинга МЭПР в Союдлю с 2018 года 
Премьер-министр назвал серьезным недостатком отсутствие мониторинга МЭПР в Союдлю с 2018 года 
13 июля 2023 г. 21:14
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
13 июля 2023 г. 13:17
Международные компании приглашены в страну для оценки ситуации в Союдлю
Международные компании приглашены в страну для оценки ситуации в Союдлю
12 июля 2023 г. 17:55
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
12 июля 2023 г. 17:09
Председатель комиссии: Не подтверждено, что случаи заболевания в Союдлу связаны с отходами
Председатель комиссии: Не подтверждено, что случаи заболевания в Союдлу связаны с отходами
12 июля 2023 г. 16:55
Мухтар Бабаев: Вчера президент сделал обоснованные замечания
Мухтар Бабаев: Вчера президент сделал обоснованные замечания
12 июля 2023 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi