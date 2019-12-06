Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев в Шамахинском районе

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев в Шамахинском районе.

Как сообщает Report, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев проинформировал главу государства и первую леди об акции.

Было сообщено, что в рамках акции по посадке деревьев по случаю 650-летия великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, охватывающей всю территорию нашей республики, планируется посадить в целом 650 тысяч деревьев 37 видов в 83 городах и районах. Все деревья выращены в питомниках Министерства экологии и природных ресурсов. В связи с акцией министерством подготовлена электронная карта территорий посадки деревьев. Исполнительные власти городов и районов провели соответствующую подготовительную работу на территориях. При уходе за саженцами будут применяться системы капельного орошения и оросительные каналы.

В акции по посадке деревьев в Шамахинском районе планируется посадка до 50 тысяч деревьев. В ходе акции на территории у въезда в город Шамаху посажено 5 тысяч деревьев. В соответствии с рельефом этой территории здесь посажены саженцы туи и эльдарской сосны. Посаженные здесь деревья образуют надпись "Насими 650". Наряду с около 300 шемахинскими юношами и девушками и волонтерами, в акции активно участвуют и члены Общественного объединения IDEA и Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево.