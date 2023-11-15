III Метеорологический форум тюркского мира пройдет в Узбекистане

III Метеорологический форум тюркского мира состоится в Узбекистане.

III Метеорологический форум тюркского мира состоится в Узбекистане.

Как передает Report, соответствующее решение было принято на II Метеорологическом форуме, проходящем в Баку.

Отметим, что целью форума является наладить скоординированную деятельность в области изменения климата, расширить обмен опытом по созданию системы раннего предупреждения экстремальных погодных условий.

Форуму, проходящему в рамках 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, поддержку оказывает Программа развития ООН.