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III Метеорологический форум тюркского мира пройдет в Узбекистане

III Метеорологический форум тюркского мира пройдет в Узбекистане III Метеорологический форум тюркского мира состоится в Узбекистане.
Экология
15 ноября 2023 г. 12:08
III Метеорологический форум тюркского мира пройдет в Узбекистане

III Метеорологический форум тюркского мира состоится в Узбекистане.

Как передает Report, соответствующее решение было принято на II Метеорологическом форуме, проходящем в Баку.

Отметим, что целью форума является наладить скоординированную деятельность в области изменения климата, расширить обмен опытом по созданию системы раннего предупреждения экстремальных погодных условий.

Форуму, проходящему в рамках 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, поддержку оказывает Программа развития ООН.

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Версия на азербайджанском языке Türk Dünyası III Meteorologiya Forumu Özbəkistanda keçiriləcək

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