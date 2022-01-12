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İDEA взяло под контроль расследование по факту вырубки экс-депутатом деревьев в Баку

İDEA взяло под контроль расследование по факту вырубки экс-депутатом деревьев в Баку Общественное объединение IDEA взяло под контроль расследование по факту о вырубке деревьев на территории Наримановского района Баку бывшим депутатом Милли Меджлиса, владельцем компании "Штутгарт" Нариманом Алиевым.
Экология
12 января 2022 г. 13:17
İDEA взяло под контроль расследование по факту вырубки экс-депутатом деревьев в Баку

Общественное объединение IDEA взяло под контроль расследование по факту о вырубке деревьев на территории Наримановского района Баку бывшим депутатом Милли Меджлиса, владельцем компании "Штутгарт" Нариманом Алиевым.

Как стало известно Report, в связи с этим Общественное объединение İDEA связалось с соответствующими структурами, в том числе с Государственной службой экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов.

Служба сообщила организации, что данный факт уже выявлен, Генпрокуратура проинформирована для дачи правовой оценки.

Отметим, что на основании материалов МЭПР в следственном управлении Генпрокуратуры проводится расследование по факту вырубки деревьев по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Алескера Гаибова, 10к.

Напомним, что Н.Алиев был депутатом Милли Меджлиса IV и V созывов. Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что он срубил в Баку 37 деревьев, а ушедшим с работы сотрудникам не выплатил зарплату.

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Версия на азербайджанском языке İDEA sabiq deputatın Bakıda ağacları kəsdirməsi faktını nəzarətə götürüb

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